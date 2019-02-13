FA предъявила обвинение Клоппу за комментарий о судье после матча с «Вест Хэмом»

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу за комментарий в адрес арбитра Кевина Френда после матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1).



Напомним, немецкий специалист отметил, что «Ливерпуль» забил гол «Вест Хэму» из офсайда, однако судья узнал об этом после перерыва. Таким образом Клопп объяснил большое количество странных ситуаций, возникших во втором тайме. Клоппу было предъявлено обвинение в связи с тем, что он поставил под сомнение честность судьи и подразумевал предвзятость со стороны арбитра.



Сообщается, что немецкий специалист должен ответить на обвинение со стороны Футбольной ассоциации Англии до 21:00 мск 18 февраля.

Клопп: вероятно, «Ливерпуль» забил из офсайда, и судья знал это после перерыва