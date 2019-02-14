Спаич: во Франции судья перепутал меня с чёрным парнем, с VAR такого не будет

Защитник «Краснодара» и сборной Сербии Урош Спаич рассказал про дебютный матч за «Тулузу», в котором его по ошибке удалили вместо другого игрока.

«Ох, это самый странный момент в моей карьере. Я дебютировал за «Тулузу» в первом же туре, против «Валансьена». Наш защитник Стив Яго сфолил в штрафной, а судья показал красную карточку мне. Как он мог перепутать белого парня и черного парня?! Поначалу я вообще ничего не понял. Потом попытался объяснить, но арбитр не говорил по-английски. Все были в шоке, а Стив просто попытался спрятаться, чтобы его не заметили, ха-ха! Сейчас мне смешно вспоминать эту ситуацию.



Потом я узнал, что этот судья вообще впервые работал на матче Лиги 1. Кажется, эта же игра стала его последней. Я первый футболист, который ждет введения VAR! Думаю, видеоповторы помогут футболу. Арбитры — тоже люди, они могут ошибаться. С VAR таких ошибок, что произошла со мной, точно не будет"— цитирует сербского футболиста Sport24.