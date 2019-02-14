«Ландскрона»: в нападениях на фанатов «Зенита» участвовали три болельщика «Анжи»

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала отчёт о поездке в Стамбул на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (0:1).



«Накануне матча турки повылезали из своих нор и шакалили по городу в компании троих [болельщиков] из «Анжи». Тактика стандартная: «прыжки» на малочисленные группы в два-пять человек многократно превышающим составом с применением подручных средств. В одном из таких инцидентов акционеры прыгнули на двоих, но были разогнаны персоналом одного из кебабов и подъехавшей полицией. Стоит отметить, что это было для них наилучшим исходом, так как всего пять минут отделило их от встречи с карательным отрядом «Зенита».



В конечном итоге ничего стоящего за эти дни турки показать на улицах так и не смогли. А появившаяся в день матча информация о мифическом нападении на автобус является лишь больной выдумкой журналистов и провокацией. Мы знали, куда едем, и были готовы», — говорится в сообщении «Ландскроны».



Ранее «Анжи» выступил с заявлением, в котором опроверг причастность болельщиков клуба на фанатов из Санкт-Петербурга, а также призвал СМИ публиковать только проверенную информацию.

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