Розетти: очень доволен тем, как был реализован VAR в Лиге чемпионов

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти рассказал о работе системы видеопомощи арбитров (VAR) в первых четырёх матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. В этих играх система была использована впервые.



«Я очень доволен тем, как был реализован VAR. Технология сработала отлично, судьи отработали на очень высоком уровне. Это показало всю ту работу, которую мы проделали. В матче между «Аяксом» и «Реалом» судья выявил, что игрок «Аякса» находился в офсайде и мешал вратарю, не давая тому играть. Главное, что судья принял верное решение. Точность в этом случае важнее скорости. Но мы хотим быть как можно более эффективными и постараемся улучшить систему в дальнейшем. Это была очень непростая ситуация, когда VAR должен был проверить две возможные ситуации офсайда», — цитирует пресс-служба УЕФА Розетти.

Розетти рассказал, как VAR будет работать на матчах Лиги чемпионов