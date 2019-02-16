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Голы Роналду и Дибалы помогли «Ювентусу» разгромить «Фрозиноне»

Голы Роналду и Дибалы помогли «Ювентусу» разгромить «Фрозиноне»
Футбол / Италия

В матче 24-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Фрозиноне». Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Пауло Дибала, отличившийся на 6-й минуте. До перерыва преимущество «Ювентуса» удвоил защитник Леонардо Бонуччи. Третий гол забил форвард Криштиану Роналду на 63-й минуте.

Результативные передачи в актив записали Роналду, полузащитник Сами Хедира и нападающий Марио Манджукич.

«Ювентус», набрав 66 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Фрозиноне» (16) занимает предпоследнее, 19-е место.

В 25-м туре «Фрозиноне» на своём поле 23 февраля сыграет с «Ромой», а туринская команда на следующий день в гостях встретится с «Болоньей».

Италия - Серия А. 24-й тур
15 февраля 2019, пятница. 22:30 МСК
Ювентус
Турин
3 : 0
Фрозиноне
Фрозиноне
1:0 – Дибала – 6, 2:0 – Бонуччи – 17, 3:0 – Роналду – 63
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