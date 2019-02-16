Аллегри: переход Икарди в «Ювентус»? Трансферами занимается клуб

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о возможном переходе аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди.

«Ничего не знаю о трансферном рынке. Предпочитаю ходить на пляж летом! Клуб занимается игроками и их трансферами.



Икарди — нападающий, который умеет забивать голы, но его игру пусть оценивает Лучано Спаллетти, он тренирует Мауро и знает лучше", — приводит слова Аллегри Goal.com.

Ранее сообщалось, что «Интер» не может договориться с Икарди о продлении контракта. В связи с этим появилась информация, что миланский клуб намерен продать форварда летом и готов снизить цену до € 80 млн.

В нынешнем сезоне 25-летний Икарди провёл 20 матчей в чемпионате Италии, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.