«Монако» — «Нант»: Головин — в стартовом составе хозяев

Тренерский штаб «Монако» во главе с Леонарду Жардимом определился с составом на матч 25-го тура французской Лиги 1 с «Нантом». Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнёт встречу с первых минут.

«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Бадьяшиль, Балло-Туре, Лопеш, Силва, Головин, Фабрегас, Фалькао, Мартинш.

Запасные: Бенальо, Налдо, Хенрихс, Аолу, Винисиус, Н’Куду, Силла.

Матч «Монако» — «Нант» состоится сегодня, 16 февраля, в Фонвьее на стадионе «Луи II» и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Нант», набрав 27 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (19) — 18-е.

Статистика игроков Лиги 1 доступна на «Чемпионате».