Чемпион WWE: у Серхио Рамоса есть всё, чтобы стать рестлером

Болгарский рестлер, чемпион WWE Мирослав Барняшев, известный под псевдонимом Русев, заявил, что капитан «Реала» Серхио Рамос мог бы стать хорошим рестлером.

«Что касается харизмы, то она есть у Серхио Рамоса. Он обладает всеми качествами, чтобы заниматься рестлингом. Для этого нужно иметь внешность суперзвезды, одеваться и вести себя соответствующим образом», — приводит слова Русева The Sun.

Недоброжелатели Серхио Рамоса уже советовали испанцу заняться единоборствами. Многие болельщики критиковали защитника «Реала» после финала Лиги чемпионов прошлого сезона. Причиной недовольства стало то, что Рамос нанёс травму форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. В том эпизоде Рамос прихватил египтянина руками и свалил его на газон.