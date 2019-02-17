«Ювентус» готовит крупный контракт для де Лигта

Руководство туринского «Ювентуса» намерено сделать большой шаг в борьбе за защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает Calciomercato.com.

Сейчас итальянский клуб готовит для 19-летнего игрока крупный контракт в надежде опередить конкурентов — каталонскую «Барселону» и «Манчестер Сити».

По информации издания, де Лигт хочет получать в новом клубом около € 7 млн в год. Боссы «Ювентуса» пока не спешат предлагать защитнику такие деньги, но уверены, что им удастся договориться.

Агентом Матейса является Мино Райола.

«Ювентус», набрав 66 очков, возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А. 20 февраля команда из Турина проведёт в Мадриде первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с местным «Атлетико».