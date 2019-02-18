EFL оштрафовала «Лидс» на £ 200 тыс. за шпионаж в «Дерби Каунти»

Английская футбольная лига (EFL) оштрафовала «Лидс Юнайтед» на £ 200 тыс. (около € 230 тыс.), а также объявила выговор клубу за шпионаж в клубе «Дерби Каунти», сообщает Sky Sports.



Напомним, 11 января во время утренней тренировки «Дерби Каунти» полиция задержала подозрительного человека, следившего за командой в бинокль. Позже стало известно, что им оказался сотрудник «Лидса». Команда была вынуждена приостановить тренировку. Позже главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса признался, что отправил человека следить за тренировкой команды соперника, и принёс извинения.



«Лидс» набрал 61 очко в 32 турах и занимает 3-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Дерби Каунти» (51) — на 7-м месте в таблице соревнования.

Шпион Бьельсы пил с фанатами соперников «Лидса» в пабах, чтобы узнать информацию