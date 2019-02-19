Симеоне: у меня огромное желание сыграть с таким соперником, как «Ювентус»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал об ожиданиях от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», который состоится завтра, 20 февраля.

«Будем бороться, как обычно. Сыграем в своём стиле, который демонстрируем в каждой игре. У меня огромное желание сыграть с таким соперником, как „Ювентус“. „Атлетико“ является одним из главных клубов в Лиге чемпионов, а гордость — отличный мотиватор.



Досрочный финал? Нет, это стадия 1/8 финала. „Ювентус“ — сильный соперник, у них отличный тренер. Мы будем использовать все наши козыри. Сильной стороной «Ювентуса» является именно клуб, но и мы очень выросли за последние несколько лет. На данный момент ни у кого нет преимущества, мы начнём с шансами 50 на 50.



Роналду сделал отличный выбор, он принял важный вызов со спортивной и профессиональной точек зрения», — приводит слова Симеоне официальный «твиттер» «Ювентуса».