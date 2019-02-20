Ловчев: для «Краснодара» такой футболист, как Скопинцев — находка

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Скопинцева из «Ростова» в «Краснодар» за € 4,4 млн.

«Хотел бы поделиться мыслями по поводу перехода Скопинцева из «Ростова» в «Краснодар», который считаю самой перспективной командой в России, учитывая их работу — и тренеров, и селекционной службы.

«Краснодар» — играющая команда, Скопинцев — играющий футболист. В прошлом году они с Гулиевым действительно раскрылись в «Ростове». Этому способствовали и игра «Ростова», и тренер Карпин, без сомнения.

«Краснодар», которым владеет миллиардер Галицкий, может дать отличную зарплату игроку, заплатить большие деньги «Ростову». И этот трансфер окупится. Игроков я делю на бегающих и играющих. Скопинцев, как я сказал, — играющий футболист. Только таких берут в «Краснодар».

Вернее — подбирают. Смолова, того же Мамаева, к которому после известных событий я стал относиться с ещё большим негативом. Но то, что это хороший футболист, вряд ли можно спорить. Тренерский состав в «Краснодаре» меняется, но принципы селекционного отдела и президента, конечно, остаются в силе.

«Краснодар» — это атакующий футбол, основанный не только на беготне и «физике». Он построен и на умственных способностях игроков, на их взаимодействии, на их понимании футбола.

И для «Краснодара» такой футболист, как Скопинцев — находка.

Почему он оказался именно в «Краснодаре», а не в «Зените», например, сказать затрудняюсь. При этом, думаю, в скором времени этот парень должен играть и за сборную России», — написал Ловчев в своём «телеграме».

21-летний футболист в нынешнем сезоне провёл в составе ростовского клуба в Российской Премьер-Лиге 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.