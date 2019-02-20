Чухлов: Дзюба? Сейчас он играет только со слов журналистов

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов поделился ожиданиями относительно ответного матча сине-бело-голубых и «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«На самом деле не так важно, кто будет играть в ответном матче в нападении. Заболотный, Друсси, Дзюба. Если команда покажет такой же примитивный футбол в Петербурге с единственной идеей – забросить на столба, то надеется особо не на что. Этот дворовый футбол с «Фенербахче» не пройдёт.

Многое будет зависеть от средней линии. Насколько они сыграют азартно, будет ли достаточно импровизации, необходимой активности на флангах. Сейчас исполнителей уровня Халка, который мог закинуть на голову, нет. Если будут играть нагло, уверенно, обострять – тогда, возможно, что-то и получится.

Дзюба? Сейчас он играет только со слов журналистов. Я видел его матчи сборах, в Турции. Сейчас Семак слишком упросил игру, в том числе под Дзюбу. Он не забивал 708 минут? Не удивлен. Думаю, пара Заболотный – Азмун принесёт большую пользу. Если Антона поставить на острие, он будет бодаться, цепляться, бороться. А Азмун под ним – очень техничный, разумный футболист. Нужно давать шанс», — приводит слова Чухлова «Спорт день за днём».