Гилерме: «Локомотив» готов к возобновлению чемпионата на 95 процентов

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал победу в товарищеском матче с норвежским «Викингом» (5:1) и поделился ожиданиями от возобновления чемпионата Российской Премьер-Лиги.

«В конце прошлого сбора я пропустил двусторонку — заболела спина и мы решили не рисковать. Сейчас всё нормально. Отыграл 45 минут. Надеюсь, следующий матч проведу полностью.

Да, работы у нас, вратарей, сегодня почти не было. Но это сборы, трудно найти соперника уровня команд чемпионата России.

Насколько готовы к возобновлению чемпионата РПЛ? Процентов на 95. Впереди ещё два матча. После следующей игры будем готовы на все сто. Уже соскучились по болельщикам. Ждём всех на матче с «Крыльями» 2 марта!» — приводит слова Гилерме пресс-служба «Локомотива».