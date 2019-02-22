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Космический гол Шапи и прыжок на Классона. Фото выхода «Краснодара» в 1/8 ЛЕ

Болельщики «Краснодара» и Магомед-Шапи Сулейманов
Фото: Jörg Schüler/Getty Images
Космический гол Шапи и прыжок на Классона. Фото выхода «Краснодара» в 1/8 ЛЕ
Футбол / Лига Европы

21 февраля в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграл вничью с «Байером». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Первый матч также закончился вничью (0:0), но за счёт гола на чужом поле права участвовать в следующей стадии турнира добился «Краснодар».

Гости открыли счёт на 84-й минуте. Вышедший на замену форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов мастерски исполнил штрафной, отправив мяч в самый угол ворот соперника. «Байер» сразу перешёл в наступление и через несколько минут после затяжной атаки сравнял счёт, отличился Чарлес Арангис. В оставшееся время леверкузенцы устроили навал, а на последних минутах в штрафную «Краснодара» прибежал и голкипер Лукаш Градецки, но гости удержали устраивавший их счёт.

Лучшие кадры с матча «Байер» — «Краснодар» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Леверкузене.

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