Бош: «Байер» заслужил вылет, «Краснодар» — очень хорошая команда

Главный тренер «Байера» Петер Бош прокомментировал вылет от «Краснодара» из Лиги Европы. В ответном матче 1/16 финала команды сыграли вничью – 1:1.

«Мы заслужили вылет. Плохо играли в первом тайме – с мячом и без мяча. Градецки спасал нас. Второй тайм был достаточно сбалансированным, но этого недостаточно, чтобы проходить дальше в этом соревновании. Не играли на том уровне, на котором действовали последние несколько недель. Наш темп с мячом сегодня был слишком медленным, не заставили соперника бежать.

«Краснодар» — очень хорошая команда, мы это сегодня снова увидели. Болезненный вылет из Лиги Европы. Мы должны преодолеть разочарование, но моя голова еще не на воскресной игре в Дортмунде», — цитирует Боша официальный сайт УЕФА.