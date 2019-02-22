Ляказетт дисквалифицирован на три матча Лиги Европы

Французский нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт наказан трёхматчевой дисквалификацией в Лиге Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Такое наказание наложено на француза за удаление в первом матче 1/16 финала с БАТЭ (0:1), в котором он получил красную карточку за удар соперника локтем.

Ляказетт уже пропустил ответную встречу с БАТЭ (3:0), а также не сыграет в обоих матчах 1/8 финала с «Ренном».

27-летний Ляказетт перешёл в «Арсенал» летом 2017 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 53 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах Лиги Европы, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.