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Сульшер: не думаю, что есть игроки, похожие на Погба

Сульшер: не думаю, что есть игроки, похожие на Погба
Футбол / Англия

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о полузащитнике команды Поле Погба.

«Поль — игрок топ-уровня. Он является чемпионом мира и лидером как на поле, так и в раздевалке. Он всегда хочет получить мяч. Моя идея заключается в том, чтобы предоставить ему возможность показать максимум. Считаю, что его позиция на поле — атакующий полузащитник.

Существуют разные типы полузащитников, но не думаю, что есть игроки, похожие на Погба с точки зрения его физики, умения забивать голы и техники. Он также умеет раздавать передачи, когда действует в середине поля, но я не считаю, что это лучшая для него позиция», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил 11 голов и отдал 8 результативных передач в 23 матчах.

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