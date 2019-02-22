«Уфа» арендовала вратаря «Рубина» Акмурзина

Футбольный клуб «Уфа» на официальном сайте объявил о переходе голкипера казанского «Рубина» Тимура Акмурзина на правах аренды.

Фото доступно на странице «Уфы» в «Инстаграме».

Акмурзин родился в Москве в 1997 году. Первым клубом вратаря был московский «Локомотив», после чего он продолжил карьеру в «Рубине». В 2014 году Тимур в составе «Рубина» (U17) стал чемпионом России, а также в составе российской сборной принял участие в чемпионате Европы (U17).

Первый матч в профессиональной карьере Акмурзин провёл за «Рубин-2» в ПФЛ в 2014 году. В молодёжном первенстве вратарь в составе казанского клуба принял участие в 72 матчах, в этом сезоне сыграл в 6 встречах.

«Уфа», набрав 16 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.