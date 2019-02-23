Солари: календарь странный, неправильно, что «Реал» и «Барса» в разных условиях

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от матча 25-го тура испанской Примеры с «Леванте». Также Солари прокомментировал ситуацию с календарём перед матчами с «Барселоной» в Кубке Испании и Примере.

«Мы уже потеряли очки на прошлой неделе, отставание от «Барселоны» вновь увеличилось. Мы должны вести борьбу до конца.

Завтра нас ждёт матч на стадионе, где всегда сложно играть. Нам нужно действовать интенсивно, чтобы победить. Нужно включиться в игру с первой минуты, высоко прессинговать соперника.

Предстоящие матчи с «Барселоной»? Календарь вызывает вопросы. Неправильно, что мы играем в разных условиях (у «Барселоны» будет на один день больше для отдыха. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, это серьёзная задача для нашей команды», — сказал Солари во время пресс-конференции.