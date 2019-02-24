«Леганес» — «Валенсия»: Черышев и Кравец начнут встречу с первых минут

«Леганес» и «Валенсия» объявили составы на матч 25-го тура испанской Примеры.

«Леганес»: Куэльяр, Бустинса, Омеруо, Сиовас, Ньом, Кравец, Арнаис, Весга, Перес, Брайтвайт, Эн-Несири.

Запасные: Лунин, Хуанфран, Рейес, Эль-Зхар, Ресио, Эрасо, Каррильо.

«Валенсия»: Нето, Пиччини, Ронкалья, Гайя, Паулиста, Черышев, Кондогбиа, Солер, Коклен, Родриго, Собрино.

Запасные: Доменек, Дьякаби, Гуэдеш, Васс, Парехо, Торрес, Гамейро.

Матч «Леганес» — «Валенсия» состоится сегодня, 24 февраля, в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке». Начало встречи — в 14:00 мск.

«Валенсия», набрав 32 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (29) — 14-е.

Статистика игроков Примеры доступна на «Чемпионате».