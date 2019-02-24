Пюэль уволен с поста главного тренера «Лестер Сити»

Главный тренер «Лестер Сити» Клод Пюэль покинул пост, сообщается на официальном сайте английского клуба.



57-летний французский специалист был уволен после поражения в домашнем матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:4). Напомним, Пюэль занимал пост главного тренера «Лестер Сити» с октября 2017 года. Ранее французский специалист работал в таких командах, как «Монако», «Лион», «Ницца», «Саутгемптон», и других.



Благодаря победе «Кристал Пэлас», набрав 30 очков, поднялся на 13-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Лестер Сити» (32) по-прежнему занимает 12-е место в таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Манчестер Сити», набравший 65 очков в 27 матчах.

Бенитес может стать главным тренером «Лестера»