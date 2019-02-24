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Аленичев: перенос матча с «Ростовом» в Сочи — это минус для болельщиков

Аленичев: перенос матча с «Ростовом» в Сочи — это минус для болельщиков
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал перенос матча 18-го тура чемпионата России между его командой и «Ростовом» из Красноярска в Сочи.

«Перенос матча в Сочи — безусловный минус для болельщиков. Придётся лететь тем, кто захочет. Но также мы очень мало играли в Красноярске, всего четыре матча. Если бы играли при своих болельщиках, то смогли бы набрать больше очков. Надо просто смириться, тем более что в Красноярске Универсиада», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее «Енисей» сообщил, что перенос игры на резервный стадион связан с тем, что Центральный стадион будет использоваться для проведения мероприятий Универсиады, политически важного события не только для Красноярского края, но и для всей России.

«Енисей» с 10 очками находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» занимает седьмую строчку.

РПЛ подтвердила, что матч «Енисей» — «Ростов» пройдёт в Сочи
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