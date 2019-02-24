Аленичев: перенос матча с «Ростовом» в Сочи — это минус для болельщиков

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал перенос матча 18-го тура чемпионата России между его командой и «Ростовом» из Красноярска в Сочи.

«Перенос матча в Сочи — безусловный минус для болельщиков. Придётся лететь тем, кто захочет. Но также мы очень мало играли в Красноярске, всего четыре матча. Если бы играли при своих болельщиках, то смогли бы набрать больше очков. Надо просто смириться, тем более что в Красноярске Универсиада», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее «Енисей» сообщил, что перенос игры на резервный стадион связан с тем, что Центральный стадион будет использоваться для проведения мероприятий Универсиады, политически важного события не только для Красноярского края, но и для всей России.



«Енисей» с 10 очками находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» занимает седьмую строчку.