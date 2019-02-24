Полузащитник «МЮ» Матич может пропустить из-за травмы около месяца

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич получил травму во время тренировки перед матчем 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Из-за травмы Матич не смог принять участие в этой встрече. Также 30-летний хавбек рискует пропустить около месяца, сообщает журналист ESPN Роб Доусон со ссылкой на исполняющего обязанности главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера.

Сербский футболист пройдёт обследование на следующей неделе. После этого будет известен точный срок восстановления полузащитника.

Отметим, что по ходу первого тайма матча «Манчестер Юнайтед» лишился ещё трёх игроков. Из-за травм поле покинули Андер Эррера, Джесси Лингард и Хуан Мата.

После первого тайма счёт равный — 0:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.