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«Боруссия» Д обыграла «Байер» в результативном матче Бундеслиги

«Боруссия» Д обыграла «Байер» в результативном матче Бундеслиги
Футбол / Германия

В матче 23-го тура лидер чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» обыграла леверкузенский «Байер» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Обслуживал матч арбитр Кристиан Дингерт.

Счёт был открыт на 30-й минуте, отличился Дан-Аксель Загаду, которому ассистировал Джейдон Санчо. Вскоре положение уравнял Кевин Фолланд с паса Кая Хаверца. Но уже через минуту «Боруссия» вновь вышла вперёд благодаря голу Санчо. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Абду Диалло. Во втором тайме Марио Гётце сделал счёт 3:1, но вскоре Жонатан Та с паса Юлиана Брандта сократил отставание до минимума.

«Боруссия», набрав 54 очка, по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Байер» (36) остался на седьмом месте.

Германия - Бундеслига. 23-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
3 : 2
Байер
Леверкузен
1:0 – Загаду – 30, 1:1 – Фолланд – 37, 2:1 – Санчо – 38, 3:1 – Гётце – 60, 3:2 – Та – 75
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