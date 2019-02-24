«Боруссия» Д обыграла «Байер» в результативном матче Бундеслиги

В матче 23-го тура лидер чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» обыграла леверкузенский «Байер» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Обслуживал матч арбитр Кристиан Дингерт.

Счёт был открыт на 30-й минуте, отличился Дан-Аксель Загаду, которому ассистировал Джейдон Санчо. Вскоре положение уравнял Кевин Фолланд с паса Кая Хаверца. Но уже через минуту «Боруссия» вновь вышла вперёд благодаря голу Санчо. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Абду Диалло. Во втором тайме Марио Гётце сделал счёт 3:1, но вскоре Жонатан Та с паса Юлиана Брандта сократил отставание до минимума.

«Боруссия», набрав 54 очка, по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Байер» (36) остался на седьмом месте.