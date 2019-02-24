Терри — о ситуации с Кепой: тренер должен сразу решать все вопросы в раздевалке

Бывший защитник и капитан «Челси» Джон Терри прокомментировал ситуацию, произошедшую в конце финального матча Кубка английской лиги «Челси» — «Манчестер Сити». В дополнительное время за несколько минут до окончания овертайма голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага отказался уступить своё место другому голкиперу «Челси» Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. В результате «Манчестер Сити» победил по пенальти.

«Интересно, сыграет ли в следующем матче Кепа. Если бы я был в команде, то ожидал бы, что тренер сразу решит все вопросы после матча», — приводит слова Терри BBC.