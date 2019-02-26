Кокорин: следствие просило чуть-чуть времени до января, сейчас уже март

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил в ходе сегодняшнего рассмотрения апелляций по делу, фигурантом которого является.



«Единственное, что хочу сказать: на предыдущем апелляционном суде следствие попросило чуть-чуть времени до января. Сейчас уже март. Всё», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий с 11 октября пребывают в СИЗО «Бутырка» в связи с участием в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В инцидентах пострадали три человека. Изначально молодые люди были арестованы на два месяца, однако затем суд дважды продлевал срок заключения под стражу.

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