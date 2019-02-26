Игрок «Леванте» повредил связки колена в моменте перед вторым пенальти «Реала»

Полузащитник «Леванте» Шейк Дукуре получил серьёзную травму в матче 25-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (1:2).



Эпизод произошёл во втором тайме встречи. Дукуре попытался выбить мяч из своей штрафной, однако рядом оказался хавбек «сливочных» Каземиро. Бразилец упал на газон, и главный арбитр принял решение назначить пенальти, который в итоге принёс победу гостям. Дукуре при этом получил повреждение, а позже заверил одноклубников, что не касался Каземиро.



Как сообщает пресс-служба «Леванте», медицинское обследование выявило у ивуарийского футболиста повреждение крестообразных связок колена, из-за чего он с большой вероятностью пропустит остаток нынешнего сезона.

«Леванте» после 25 туров занимает 13-е место в таблице Примеры. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Леганесом».