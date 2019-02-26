Божович: горжусь тем, что я единственный тренер-иностранец в РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович признался, что гордится тем, что является единственным наставником-иностранцем в Российской Премьер-Лиге.

«Горжусь тем, что долго работаю в России, что тренировал так много команд. И тем, что я сейчас единственный тренер-иностранец РПЛ. Но в целом как тренер не могу быть полностью довольным собой. Это такая работа, в которой нет «вчера». Только здесь, сейчас и завтра.

Тренером я хотел быть ещё в тот момент, когда завершал карьеру игрока. И не жалею, что выбрал эту профессию. Жалею только, что не был со своими детьми, когда они были маленькими, когда росли.

Надеюсь, что буду работать до 65 лет – если здоровье позволит. А когда закончу тренировать, уеду в деревню. Я уже выбрал место, в котором буду жить», — сказал Божович в интервью на YouTube-канале «DerbyTV».