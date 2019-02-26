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Тер Штеген: Ройс бы идеально подошёл «Барселоне»

Тер Штеген: Ройс бы идеально подошёл «Барселоне»
Футбол / Испания

Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген отметил, что хотел бы видеть нападающего дортмундской «Боруссии» Марко Ройса в каталонской команде.

«У Марко действительно сумасшедший стиль игры. Он бы идеально подошёл „Барселоне“. Я думаю, что он бы мог присоединиться к более крупной команде, но он очень счастлив там, где сейчас находится, ведь его семья проживает в Дортмунде. Это всегда было очень важно для него.

Ройс может играть за любую действительно большую команду. Но мы должны уважать его выбор. Марко не раз говорил: „Я останусь там, где моё место, где моя семья, где я чувствую поддержку“. Это потрясающая преданность, я уважаю его решение», — приводит слова тер Штегена Goal.com.

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