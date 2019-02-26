Буланова отсудила у Радимова четверть доходов на алименты

Мировой суд в Санкт-Петербурге обязал главного тренера «Зенита-2» и бывшего игрока петербургского клуба Владислава Радимова выплачивать четверть доходов бывшей супруге, певице Татьяне Булановой, на содержание общего сына, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу городских судов.



Радимов обязан выплачивать четверть всех доходов ежемесячно до достижения ребёнком совершеннолетия. В отношении Радимова возбудили исполнительное производство. Напомним, Буланова и Радимов разошлись в 2016 году. Общий сын у супругов родился в 2007-м.



Ранее стало известно, что бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков также является фигурантом дела о взыскании алиментов. Кержаков не выплатил более 13 миллионов рублей алиментов дочери от первого брака.

Буланова подала в суд на Радимова за неуплату алиментов