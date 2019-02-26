Икарди не хочет уезжать из Италии и может перейти в «Ювентус» или «Наполи»

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди не намерен уезжать из Италии по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, форвард в данный момент рассматривает варианты продолжения карьеры, но хочет остаться в Италии. Интерес к нему проявляют «Ювентус» и «Наполи».

Напомним, руководство «Интера» лишило Икарди капитанской повязки из-за поведения жены, Ванды Нары, во время переговоров о продлении контракта футболиста. После этого аргентинец пропустил несколько матчей. Позже появилась информация, что у нападающего травма колена. Нынешнее соглашение Икарди с «Интером» рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне 26-летний Икарди принял участие в 20 матчах чемпионата Италии и забил девять мячей.