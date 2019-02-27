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С.Индзаги: если играть вничью дома, то 0:0 – лучший вариант

С.Индзаги: если играть вничью дома, то 0:0 – лучший вариант
Футбол / Италия

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал ничейный результат в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Миланом» (0:0).

«Нам не хватило лишь гола, но мы показали отличную игру, были очень сосредоточены. «Милан» — одна из ведущих чемпионата Италии на данный момент. Практически ничего не позволили создать сопернику. Если уж играть вничью дома, то 0:0 — лучший вариант.

Мы надеялись забить, но, по крайней мере, сейчас возвращаются травмированные игроки, они усердно работают. У нас есть качество, чтобы забивать в каждой игре, но по какой-то причине это просто не происходит в данный момент.

Мы знаем, что у нас меньше времени на подготовку к дерби с «Ромой» в эту субботу, чем у них. Я думаю, с таким упорством и концентрацией проведём хороший матч», — цитирует Индзаги Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

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