Промахи игроков «Лацио» — в видеообзоре матча с «Миланом»

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии римский «Лацио» принимал «Милан». Встреча команд состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 0:0.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

Напомним, в 1/4 финала турнира римская команда обыграла миланский «Интер» в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 — по пенальти), а «Милан» обыграл «Наполи» со счётом 2:0. Ответный матч полуфинала Кубка Италии «Милан» — «Лацио» пройдёт 24 апреля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.



Римский «Лацио» набрал 38 очков в 24 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Милан» (45) располагается на 4-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 69 очков в 25 матчах.