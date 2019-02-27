Гвардиола: Данило или Зинченко могут сыграть вместо Фернандиньо

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, кто может сыграть в матче с «Вест Хэм Юнайтед» на позиции опорного полузащитника вместо Фернандиньо, который получил травму.

«Кто сможет заменить Фернандиньо? На этой позиции может сыграть Данило, мы можем использовать там Гюндогана. Я думаю, Александр Зинченко также может закрыть эту позицию. Мы найдем решение, которое, я думаю, сработает. Знаю, что Данило играл на этой позиции в «Сантосе», он знаком с этим», – цитирует The Guardian Гвардиолу.



Матч «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» состоится сегодня, 27 февраля. Зинченко выступает в составе «Манчестер Сити» с 2016 года. В нынешнем сезоне 22-летний украинский футболист принял участие в 4 матчах за «горожан» в Премьер-лиге и отдал 3 результативные передачи.