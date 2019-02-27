Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Росси близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Итальянский нападающий Джузеппе Росси, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в MLS.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, следующим клубом 32-летнего футболиста с большой вероятностью станет «Лос-Анджелес Гэлакси». В настоящий момент стороны обсуждают условия сотрудничества, и переговоры находятся на продвинутой стадии.



Последним клубом Росси был «Дженоа», в составе которого он провёл 9 матчей в Серии А и забил 1 гол в сезоне-2017/18. Последний раз форвард принимал участие в официальном матче в мае 2018 года. После этого он в США восстанавливался после очередной травмы и искал новую команду.



Росси известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в период с 2005 по 2007 год. Он также успел поиграть за «Ньюкасл Юнайтед», «Парму», «Вильярреал», «Фиорентину», «Леванте» и «Сельту».

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