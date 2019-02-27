Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Уотфорд». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. В роли его ассистентов выступят Марк Перри и Мик Макдоноу. Резервный рефери – Ли Мэйсон.
Ранее команды встречалсь 31 раз. Преимущество по количеству побед на стороне красных – 22. «Шершни» оказывались сильнее в пяти случаях. Ещё в четырёх матчах соперники не выявили победителя.
После 27 туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 66 очками в активе, на одно очко опережая главного преследователя в лице «Манчестер Сити». «Уотфорд» (40) располагается на седьмой строчке.
«Ливерпуль» — «Уотфорд»: онлайн-трансляция начнётся 27 февраля в 23:00