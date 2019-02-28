Икарди: в трудные моменты проявляется настоящая любовь, я остаюсь в «Интере»

Аргентинский форвард «Интера» Мауро Икарди опубликовал обращение в своём «инстаграме». В посте он заявил, что планирует остаться в миланском клубе.

«Во время самых тяжёлых моментов проявляется настоящая любовь. И в такой момент я решил остаться в «Интере» и с «Интером», — написал Икарди в «Инстаграме».

Ранее Икарди был лишён капитанской повязки по решению руководства клуба и главного тренера Лучано Спаллетти. Данное решение было принято по ряду причин, включая негативные комментарии агента и супруги футболиста Нары Ванды в отношении руководства «Интера».

После того как Икарди был лишён капитанской повязки, он не принимал участия в матчах миланского клуба. В «Интере» сперва сообщили о повреждении у футболиста, а затем заявили, что у него некие проблемы, характер которых так и не раскрывали.