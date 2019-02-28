Аллан: в составе «Ювентуса» нужно опасаться не только Роналду

Полузащитник «Наполи» Маркес Аллан поделился ожиданиями от матча 26-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом», который состоится в Неаполе 3 марта.

«Это особенная неделя. На стадионе будет больше болельщиков, которые придут смотреть на соперника, а не на нас. Но нам совершенно неважно, с кем играем. Мы всегда хотим побеждать, стремимся набрать три очка.

Матч с «Ювентусом» будет особенным. Хотим порадовать фанатов, которые находятся рядом с нами. На поле выйдем, сохранив спокойствие. Постараемся добиться нужного результата, мы хорошо готовимся к матчу.

Криштиану Роналду? Не рассматриваем «Ювентус» в контексте индивидуальной силы игроков. В прошлом матче всё решил Марио Манджукич. Нужно уделить внимание каждому игроку», — сказал Аллан в эфире радио Kiss Kiss.