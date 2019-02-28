«Валенсия» — «Бетис»: Черышев начнёт матч на скамейке запасных

Тренерский штаб «Валенсии» во главе с Марселино Гарсией Торалем определился с составом на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании с «Бетисом». Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев начнёт встречу на скамейке запасных.

Вратарь: Доменек.

Защитники: Гайя, Ронкалья, Паулиста, Пиччини.

Полузащитники: Гуэдеш, Кокелен, Парехо, Васс.

Нападающие: Гамейро, Родриго.

Матч «Валенсия» — «Бетис» пройдёт в Валенсии на стадионе «Месталья» сегодня, 28 февраля, и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию игры.

Первая встреча команд в 1/2 финала Кубка Испании прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» 7 февраля и завершилась со счётом 2:2. Черышев стал автором первого гола «Валенсии».