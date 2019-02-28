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«Челси» намерен возобновить переговоры с Азаром о продлении контракта

«Челси» намерен возобновить переговоры с Азаром о продлении контракта
Футбол / Англия

Руководство лондонского «Челси» в ближайшее время планирует возобновить переговоры с нападающим команды Эденом Азаром. Столичный клуб всё ещё надеется продлить сотрудничество с бельгийцем, которым интересуется мадридский «Реал», сообщает издание The Sun.

Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года. Ранее лондонцы несколько раз безуспешно пытались подписать с форвардом новое соглашение. Последний раз руководство шестикратных чемпионов Англии связывалось с представителями игрока в январе.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА запретил «Челси» регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна. Лондонский клуб сможет усилить состав только после окончания сезона-2019/20.

СМИ: переход Азара в «Реал» зависит от Неймара
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