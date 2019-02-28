«Челси» намерен возобновить переговоры с Азаром о продлении контракта

Руководство лондонского «Челси» в ближайшее время планирует возобновить переговоры с нападающим команды Эденом Азаром. Столичный клуб всё ещё надеется продлить сотрудничество с бельгийцем, которым интересуется мадридский «Реал», сообщает издание The Sun.

Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года. Ранее лондонцы несколько раз безуспешно пытались подписать с форвардом новое соглашение. Последний раз руководство шестикратных чемпионов Англии связывалось с представителями игрока в январе.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА запретил «Челси» регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна. Лондонский клуб сможет усилить состав только после окончания сезона-2019/20.