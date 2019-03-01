Гранквист в 2020 году закончит выступления в сборной Швеции

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист закончит выступать за национальную команду после чемпионата Европы 2020 года.



«Я буду продолжать играть до чемпионата Европы—2020. После этого я выброшу бутсы. Думаю, что Себастьян Ларссон также решил, что уйдёт после Евро-2020», — приводит слова 33-летнего футболиста Aftonbladet.



С 2006 года Гранквист играет в составе сборной Швеции. Дебютировал в сборной 23 января 2006 года в товарищеском матче с командой Иордании. В составе национальной команды сыграл 80 матчей и забил 9 голов.

С 2013 по 2018 год Гранквист защищал цвета «Краснодара», после чего вернулся в Швецию, где играет за «Хельсингборг». Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года, при этом с 2021 по 2024 год он будет работать спортивным директором команды.