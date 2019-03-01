Гендиректор «Химок»: «Динамо» не предоставило нам никакого стадиона взамен

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов сказал, что руководство московского «Динамо» не вело с его клубом никаких переговоров по поводу проведения домашнего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» на стадионе «Арена Химки».

«Лично нам «Динамо» никакой стадион взамен не предоставило, мы будем принимать «Сибирь» на «Новых Химках». Поддерживали ли связь с «Динамо»? Это не мы решали, они договорились напрямую с областью. О всякого рода компенсациях также речь идти не может, стадион принадлежит городу, а не нам», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, ранее комиссия РПЛ признала неудовлетворительным состояние поля на новом домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена». Для проведения матча рассматривались несколько различных стадионов, но в итоге было решено сыграть в Химках.