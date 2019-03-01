Роджерс: решение покинуть «Селтик» далось тяжело, семья была против

Брендан Роджерс, назначенный главным тренером «Лестер Сити», прокомментировал возвращение в английскую Премьер-лигу. Чтобы стать тренером «Лестера», Роджерс покинул шотландский «Селтик».

«Решение покинуть «Селтик» было очень сложным. Если бы решение я принимал лишь сердцем, то навсегда бы остался в «Селтике», который я поддерживаю всю жизнь. Но я понимал, что настало время перейти к новому испытанию.

За последние три года в «Селтике» у меня были предложения от других клубов. Но сейчас мне было сделано предложение, от которого нельзя было отказываться. В «Лестере» показали амбиции, мне понравилась инфраструктура, позволяющая успешно работать с молодыми и голодными до побед игроками.

«Лестеру» сейчас нужна стабильность и спокойствие. В клубе были перепады эмоций после выигрыша Премьер-лиги и трагедии в начале сезона.

Но, опять же, мне было сложно принять решение. Члены моей семьи были крайне расстроены тем, что я покидаю «Селтик». Но мне нужно было отбросить эмоции, чтобы двигаться дальше», — приводит слова Роджерса Belfast Telegraph.