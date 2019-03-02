Вомбергар: в «Уфе» отличная атмосфера, я готов забивать много голов

Новичок «Уфы» форвард Андрес Вомбергар рассказал об адаптации в России и заявил, что готов к матчу 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«Мне здесь очень нравится. В Уфе отличная атмосфера.

Готов лия забивать много голов за «Уфу»? Конечно, это и есть моя цель.

Не так много знал о России, но мне здесь комфортно. Со мной приехала моя девушка. Я счастлив. Сперва было непривычно видеть снег, но теперь уже привык.

Слухи о том, что я боялся ехать в Россиию? Нет, ничего такого не было.

Моё самочувствие? Я переболел бронхитом, но я уже тренируюсь с командой две недели. Думаю, что готов к матчу с «Динамо», — сказал Вомбергар в интервью клубной пресс-службе «Уфы».

Вомбергар перешёл в «Уфу» из словенской Любляны. 24-летний аргентинский форвард подписал контракт с «Уфой» на 3,5 года.