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Аршавин: хотел бы увидеть «Зенит» в финале Лиги Европы в Баку

Аршавин: хотел бы увидеть «Зенит» в финале Лиги Европы в Баку
Футбол / Лига Европы

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выразил надежду, что петербургский клуб сможет выйти в финал Лиги Европы, который пройдёт 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.

«Естественно я хотел бы видеть там «Зенит». Тем более финал пройдёт 29 мая, в день моего рождения. Я бы с большим удовольствием приехал в составе делегации «Зенита» на этот финал и посмотрел бы, как мой родной клуб завоюет второй раз в своей истории еврокубок», — приводит слова Аршавина Azerisport.

В 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с испанским «Вильярреалом». Матчи запланированы на 7 и 14 марта.

На стадии 1/16 финала российский клуб в двухраундовом противостоянии оказался сильнее турецкого «Фенербахче».

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