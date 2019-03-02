Фавр: поражение «Боруссии» от «Аугсбурга» было незаслуженным

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал поражение в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (1:2). Фавр считает результат несправедливым.

«Боруссия» должна была побеждать. У соперника вообще не было моментов, но они забили два гола. Этого поражения мы должны были избежать. Наша ошибка привела к голу «Аугсбурга», мы подарили этот гол. Нужно было сохранять спокойствие и не совершать ещё одну ошибку.

У «Боруссии» было множество моментов, но мы не смогли их реализовать. Очень обидное поражение», — цитирует Фавра AFP.

Дортмундцы, набрав 54 очка, сохранили лидерство в турнирной таблице, но уже по итогам тура их может догнать «Бавария». Мюнхенцы занимают второе место, набрав 51 очко. В 24-м туре «Бавария» сыграет в гостях с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. «Аугсбург» (21) занимает 15-е место в турнирной таблице.