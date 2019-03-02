Форвард «Интера» Мартинес: ничем не можем помочь Икарди

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался по поводу ситуации с форвардом Мауро Икарди. Напомним, ранее аргентинский нападающий был лишён капитанской повязки, а позже потерял место в составе миланской команды. Накануне Икарди опубликовал в «Инстаграме» пост, намекнув на наличие проблем с руководством клуба.



«Мауро очень важен для нас, но мы ничем не можем помочь ему. Мауро сам должен решить свои проблемы. Всё, что можем сделать мы, это ждать и стараться побеждать», — приводит слова Мартинеса Sky Sport Italia.



Ранее сообщалось, что Икарди испытывает боли в колене, в связи с чем ему может понадобиться операция. Икарди пройдёт дополнительное обследование 7 марта. До этого времени Мауро будет заниматься восстановительным процессом.

Икарди: в трудные моменты я всегда демонстрировал любовь к «Интеру»