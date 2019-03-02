Аджоев: приятно выиграть у такого серьёзного соперника, как ЦСКА

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Приятно выиграть у такого соперника, как ЦСКА. Для многих команд «армейцы» являются серьезным противником, и мы здесь не исключение. Плюс события, которые предшествовали игре, конечно, добавили ажиотажа. Тем почётнее по делу одержать уверенную победу в первом матче после зимней паузы. Хотел бы поблагодарить за гостеприимство главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, президента «Ахмата» Магомеда Даудова и всех представителей грозненского клуба, которые согласились принять этот матч и сделали всё, чтобы встреча прошла в комфортных, футбольных условиях.

Благодарность нашим футболистам и всем, кто причастен к этой победе. Отдельное спасибо нашим болельщикам. Причём не только тем, кто был на стадионе в Грозном, но и тем, кто переживал за «Арсенал» на расстоянии. Игроки чувствовали вашу поддержку», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игра «Арсенала» с ЦСКА, которая должна была состояться в Туле, была перенесена в Грозный.