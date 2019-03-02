Автогол и удаление — в видеообзоре матча «Милан» — «Сассуоло»

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Сассуоло». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал защитник «Сассуоло» Поль Лирола, отправивший мяч в свои ворота в середине первого тайма. На 64-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления вратаря Андреа Консильи.

Видео доступно на «Чемпионате».

Победная серия «Милана» в чемпионате Италии достигла четырёх игр. «Сассуоло» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах.

«Милан» (48 очков) обошёл «Интер» (47) в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Дженнаро Гаттузо занимает третье место, «Сассуоло» (31) — на 11-м.

В 27-м туре итальянского первенства «Милан» на выезде 9 марта сыграет с «Кьево», а «Сассуоло» на следующий день примет «Наполи».